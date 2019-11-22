Состоялась презентация Audi RS Q8

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе был представлен автомобиль модели Audi RS Q8. Он знаменит тем, что ещё до официальной презентации новинка смогла прославиться на весь мир благодаря рекорду, поставленному на трассе Нюрбургринга.

Новый автомобиль работает за счёт четырёхлитрового мотора с двумя турбинами с мощностью в 600 лошадиных сил. Аналогичные силовые установки имеют и родственные кроссоверу лифтбек и универсал. Именно поэтому паркетник стал самым быстрым в линейке бренда в сегменте SUV.

До первой сотни машина может разогнаться всего за 3.8 секунды, а максимальная скорость движения составляет 306 километров в час. Силовой агрегат авто сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней и стартером-генератором на 48 вольт. Внешне машина выглядит превосходно, оснащена решёткой радиатора с крупной сеткой, овальными патрубками системы выхлопа и карбоновыми вставками.