Российские машины смогут самостоятельно парковаться и вызывать скорую помощь

Представители НТИ Автонет сообщили о том, что ими был разработан уникальный сервис. Если тестирование будут окончено успешно, то он будет внедрен во все транспортные средства Российской Федерации.

Отметим, что новый функционал позволяет, при фиксировании плохого самочувствия, вызывать скорую помощь и парковать автомобиль в безопасных условиях. Уже через два года система может начать поставляться в качестве дополнительного оборудования при покупке транспортного средства.

В комплектацию будет входить несколько инновационных датчиков, которые будут отслеживать состояние водителя и реагировать на любые изменения. Кроме того, оборудование можно будет подключить и к калибратору смартфона. Система сможет измерять пульс человека, находящегося за рулём, а также скорость, с которой двигается транспортное средство. В комплект входят акселерометры и высокочувствительные процессоры, позволяющие определить внезапную потерю сознания.

Эта система будет особенно полезна для тех, кто страдает от хронических заболеваний и пожилых людей. Очевидно, что уже через несколько десятилетий, движение на отечественных дорогах станет более «умным» и безопасным. Ведь, помимо новых разработок Автонета, на дороги нескольких регионов уже вышли беспилотные ТС.