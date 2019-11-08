Объявлены цены на новую Hyundai Sonata

Южнокорейский Hyundai назвал официальные цены на новое поколение седана Sonata для рынка США, куда новинка выйдет в ближайшее время. До конца года новинка доберется и до России.

Стоимость базовой комплектации 4-дверки D-класса составит от 23 тысяч 400 долларов, что эквивалентно сумме в 1 миллион 500 тысяч рублей по текущему курсу.

В стартовой версии SE для США Sonata будет укомплектована 2,5-литровым агрегатом на 191 лошадиную силу, сочетающимся с 8-диапазонным «автоматом».

Цена спортивной модификации SEL Plus, комплектуемой 1,6-литровым турбомотором составит 27 тысяч 450 долларов (1 миллион 750 тысяч рублей), а «топовой» Limited с тем же двигателем 33 тысячи 300 долларов или 2 миллиона 130 тысяч рублей.

Напомним, что согласно ОТТС (одобрение типа транспортного средства) в России новую «Сонату» будут продавать с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми атмосферниками на 150 и 179 лошадиных сил. Производство новинки будет вестись на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.