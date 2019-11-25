Обновленная Lada 4×4 FL: первые фотографии

В Сети появились первые фотографии обновленного внедорожника Lada 4×4, серийная сборка которого стартует до конца этого года. Эксклюзивными снимками рестайлинговой «Нивы» поделился портал «РГ».





Судя по выложенным фото, обновленная Lada 4×4 практически не будет отличаться от предшественницы визуально. В экстерьере новинки, собственно, как и предполагалось, новым оказался лишь передний бампер с интегрированными в него противотуманными фонарями.

При этом наибольшие перемены произойдут в салоне внедорожника, где появилась новая «приборка», модернизированный центральный тоннель, увеличенные вентиляционные дефлекторы, электронноуправляемый отопитель, формованный потолок и система «ЭРА-ГЛОНАСС». В списке дополнительных опций значится: более эффективный кондиционер.

С технической стороны обновленная Lada 4×4 не изменилась за исключением появления антенны на крыше и новых дверных уплотнителей.

Приводит в движение внедорожник прежний 1,7-литровый бензиновый мотор, выдающий 83 лошадиные силы. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП и система полного привода.

В продажу обновленная Lada 4×4 FL поступит в январе-феврале 2020 года.