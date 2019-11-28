Новый Renault Sandero будет круче и современнее предшественника

Французское издание «L’argus» опубликовало рендер нового поколения хэтчбека Dacia Sandero. Виртуальная визуализация дизайна новинки выполнена с оглядкой на последние шпионские фотографии этой модели, сделанные в ходе доводочных испытаний нового «Сандеро» на дорогах Испании.

Судя по изображению, новая генерация Sandero получит дизайн, заметно пересекающийся с пятым поколением Clio для Европы, что не удивительно, так как обе модели построены на единой модульной платформе CMF-B. Кроме того, новинку обещают сделать гораздо технологичнее, чем её предшественницу.

В моторную гамму нового Dacia Sandero (он же Renault Sandero) войдут 3- и 4-цилиндровые бензиновые турбированные агрегаты, рабочий объем которых составляет 0,9 и 1,2-литра.

Производство нового Sandero планируется наладить летом 2020 года в Румынии. До России новый «Сандеро» под брендом Renault доберется не раньше, чем через 2 года после европейского дебюта.