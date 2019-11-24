Новый кросс-вэн Baojun RM-5 вывели в продажу

Концерн General Motors совместно с китайской компанией SAIC выводят на местный авторынок новый кросс-вэн под названием Baojun RM-5.

Презентация этой модели состоялась еще в сентябре в рамках автовыставки в Чэнду. В ближайшем будущем эту модель отправят на глобальный рынок, где она будет продаваться под брендом Chevrolet.

Кроссовер разработан на современной архитектуре «R». Его длина составляет 4705 мм, а размер колесной базы равен 2750 мм. Клиренс – 180 мм.

Новинка получила современный дизайн, который выделяется среди других представителей этого класса за счет 2-ярусной оптике как спереди, так и сзади, большой радиаторной решетке в фирменном стиле марки и отсутствию защитного пластика на арках.

В интерьере кросс-вэна появился: 2-спицевое рулевое колесо, виртуальная приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем и поддержкой голосового управления, а также другие небольшие доработки.

Приобрести новый Baojun RM-5 можно как в 5, 6, так и в 7-местной версии. В линейку двигателей этой модели входит безальтернативный 1,5-литровый турбированный бензиновый агрегат на 147 «сил» при 245 Нм момента, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или вариатором. Привод – только передний.

Стоимость нового Baojun RM-5 в «Поднебесной» начинается от 78 тысяч 800 юаней или 700 тысяч рублей по текущему курсу.