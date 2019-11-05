Новая Optima засветилась на дорогах

Судя по снимкам, сделанным на дорогах общего пользования, южнокорейский производитель практически завершил работы по созданию нового седана KIA Optima.

Как оказалось, машина во многом измениться внешне. Если верить источнику, новое поколение Kia Optima будет во многом перекликаться со Stinger. Седан обзаведется оспортивленным силуэтом, оригинальной покатой крышей, высококлассной задней оптикой. При этом, светодиоды будут соединены полосой стоп-сигнала. Переднюю часть кузова украшает широкая радиаторная решётка, которая напоминает решения, используемые для автомобилей Maserati.

Что касается технических характеристик, то пока подтверждённой информации слишком мало. Ожидается, что под капотом автомобиля будет работать мотор на 2.5 литра с мощностью в 286 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой автомат на 8 ступеней. Что касается базовой модификации, то ей будет положен двигатель на 1.6 литра, форсированный до 180 лошадиных сил. А вот атмосферные модели на 2 и 2.4 литра, по всей видимости, будут исключены из перечня доступных силовых агрегатов.