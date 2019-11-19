Nissan отзывает автомобили по всему миру

Представители компании Nissan сообщили о том, что стартовала масштабная акция по отзыву их транспортных средств. Условиям кампании соответствует более 450 тысяч автомобилей по всему миру. Как оказалось, виной всему риск утечки тормозной жидкости.

Эксперты фирмы отметили, что к их огромному сожалению, проблема всё-таки имеет потенциальную опасность для здоровья и жизни. Дело в том, что происходит не просто утечка рабочей жидкости. Она может попасть прямо на электронную плату управления. Из-за этого может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, возгорание. И такие случаи уже были зафиксированы в разных точках мира.

По большей части все бракованные машины были проданы на рынке Северной Америки. На их долю приходится практически весь объём отзывных машин моделей Murano, Pathfinder и Infiniti QX6. Любопытно, что аналогичные автомобили продавались и в России, однако, у нас в стране пока отзыв не был объявлен. Возможно, об этом станет известно в ближайшее время.