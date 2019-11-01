Названы автомобили, больше остальных теряющие в цене за 5 лет

Аналитики портала iSeeCars провели исследование, в ходе которого проанализировали более 7 миллионов 700 тысяч объявлений о продаже автомобилей. Цель – выяснить, какие модели через пять лет с момента начала эксплуатации потеряли в цене больше остальных.

В списке самых неликвидных автомобилей, что не удивительно, оказались автомобили, олицетворяющие «роскошь и экологичность».

Так, в ТОП-е машин, наиболее теряющих в стоимости за пять лет, лидером стал Maserati Quattroporte – спустя пятилетку с момента покупки авто в автосалоне цена этой модели снижается на 72,2%. На второй строчке располагается BMW 7-Series, дешевеющий за пять лет на 71,3%. Третьим и четвертым стали: Acura RLX и Jaguar XJL с результатом 69,2% и 68,9% соответсвенно.

При этом самыми невыгодными для покупки оказались и электрокары. Так, например, электрические модели Nissan Leaf и BMW i3 дешевеют за пять лет от цены нового автомобиля на 71% и 70,9% соответственно.