Названа дата старта продаж кроссовера Toyota на базе нового RAV4

Компания Toyota определилась с датой старта продаж своего нового кроссовера Wildlander, представленного неделей ранее на автосалоне в Гуанчжоу. До дилеров марки в «Поднебесной» новинка доберется в апреле 2020 года.

Фактически данная модель представляет собой перелицованную версию модели RAV4 пятой генерации. От оригинального кросса Wildlander отличают оригинальные бамперы, необычная радиаторная решетка и модернизированная оптика. Длина автомобиля составляет 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1685 мм. Размер колесной базы равен 2690 мм.

В моторную линейку входят те же двигатели, которыми комплектуется RAV4: это 2-литровый «атмосферник» на 171 лошадиную силу, а также гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС мощностью 222 «лошадки». Связку обоим двигателям составляет бесступенчатый вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость нового кроссовера Toyota Wildlander в Китае составит от 173 тысяч 800 юаней или 1 миллион 584 тысячи рублей при пересчете на российскую валюту.