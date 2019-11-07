На платных дорогах РФ появятся новые знаки

Представители компании Автодор занимаются разработкой нового перечня дорожных знаков, которые не позволят водителям запутаться при проезде через пункт оплаты.

Высококлассные платные участки трассы предназначены для того, чтобы водители могли с комфортом передвигаться на высокой скорости из одной точки в другую. Однако, часто автомобилисты попадают в крупнейшие пробки на самих пунктах оплаты. Как правило, причиной тому является неверно выбранная полоса для движения. К примеру, водитель хотел расплатиться наличными, но встал в полосу для транспортных средств с транспондерами.

Проблема заключается в том, что многие водители не могут разобраться в знаках, указывающих правильную полосность. Более того, нет никакой системы. Знаки везде разные, так как строились дороги в разное время и разными компаниями. Именно поэтому государственная фирма решила создать перечень новых знаков дорожного движения, чтобы исключить пробки на ПВП.

Так, полосы для машин с транспондерами будут обозначаться знаками зелёного цвета. Для владельцев, желающих оплатить наличными или банковской картой, будут предусмотрены знаки жёлтого цвета. Крайняя правая полоса отведена для негабаритных транспортных средств и получит знак жёлтого цвета с белой продольной линией.