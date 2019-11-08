МВД предлагает жёстче наказывать иностранных нарушителей ПДД

Представители министерства внутренних дел Российской Федерации подготовили ряд новых правил, которые сделают борьбу с нарушителями правил дорожного движения с иностранными номерами эффективнее.

Отметим, что документ был основан на предложениях, высказанных Министерством финансов, Министерством транспорта, Федеральной таможенной службой, а также Российским союзом автостраховщиков. Согласно законопроекту, планируется установить на границах с соседними странами камеры, которые будут фиксировать государственные регистрационные номера транспортных средств. Все полученные данные будут отправляться в таможенную службу России, а оттуда – в полицию.

При попытке покинуть территорию РФ, иностранные автомобилисты будут проходить процедуру проверки на наличие штрафов. Если на их счету всё-таки окажется неоплаченная задолженность, то ТС будет задержано до тех пор, пока штраф не будет погашен в полной мере. Чтобы удерживать автомобиль допустимо применение блокираторов колёс.

Только с начала текущего года в столице страны на специализированную стоянку отправили более 2000 автомобилей с иностранными регистрационными знаками. Эксперты полагают, что, учитывая возрастающую статистику нарушений ПДД иностранцами, прибегнуть к подобным мерам чиновникам необходимо было ещё несколько лет назад.