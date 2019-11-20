Lexus LC 500 наконец-то стал серийным

В течение длительного времени премиальная японская торговая марка демонстрировала свой новый Lexus LC 500 на различных мероприятиях. Однако, только сейчас фирма наконец-то решила перевести машину из статуса концепта в серийную модификацию и запустить конвейер.

Новый форм-фактор внёс некоторые изменения в привычный кузов. Крыша кабриолета стала короче, ввиду чего увеличился размер площади задней части кузова. Хотя, общая стилистика и некая утончённость образа знаменитого концепта была сохранена.

Новинка в кузове кабриолета полностью идентична техническим решениям, выбранным в стандартном автомобиле. Под капотом может быть установлен пятилитровый мотор с мощностью в 478 лошадиных сил, который сочетается с коробкой автомат на 10 ступеней и системой заднего привода. Сообщается, что автомобиль способен всего за 15 секунд складывать крышу, двигаясь на скорости в 50 километров в час. Сколько будет стоить новинка – пока не сообщается.