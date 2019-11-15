Кроссовер Skoda Kamiq GT получит четыре комплектации

Чешская Skoda раскрыла подробности относительно технических характеристик своего нового купеобразного кроссовера Kamiq GT, презентация которого состоялась на прошлой неделе.

Новинка представляет собой автомобиль, созданный специально для рынка Китая. Бюджетный кроссовер спроектирован на платформе PQ25 от модели Rapid и сильно отличается от варианта, продающегося под этим же названием в Европе (тот создан на платформе MQB).

Накануне представители «Шкоды» назвали комплектации китайского Kamiq GT. Новинку будут продавать в исполнениях: Automatic Comfort, Automatic Ultimate, DSG Comfort и DSG Ultimate.

В оснащение купе-кроссовера войдет 1,5-литровый «атмосферник» на 110 лошадиных сил, сочетающийся с 6-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. В «максимальных» версиях Kamiq GT получит 1,2-литровый турбомотор на 116 «сил», работающий в паре с 7-скоростным «роботом» DSG7. Привод всех комплектаций – передний.

В арсенал «бюджетника» вошли: система стабилизации, шесть подушек безопасности, климат-контроль, «мультимедиа» с большим сенсорным дисплеем, комбинированная отделка салона и электролюк.

Заказы на Kamiq GT в Китае начнут принимать в конце ноября. Предварительный ценник – от 119 тысяч 800 юаней или 1 миллион 95 тысяч рублей.