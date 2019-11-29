Компания Audi улучшила характеристики e-tron 5

Немецкая компания сообщила о том, что электрифицированная модель получила обновлённую внешность, а также несколько полезных нововведений.

Если верить источнику, автомобиль Audi e-tron 55 quattro будет иметь запас хода в 436 километров по циклу WLTP. Отметим, что это на 25 километров больше, чем возможности актуальной модели. Как оказалось, добиться такой прибавки в автономности удалось за счёт улучшения модификации системы торможения и снижения так называемого эффекта тормозного момента. Кроме того, инженерам удалось внедрить функцию, благодаря которой двигатель на передней оси может полностью отключаться от системы электропитания.

Что касается внешности автомобиля, то новый пакет дополнений подразумевает установку двадцатидюймовых дисков, спортивной подвески и улучшенного переднего бампера. Размер воздухозаборников будет значительно увеличен. По желанию клиента, некоторые элементы экстерьера, включая окантовку решётки и корпуса зеркал, можно окрасить в чёрный цвет.