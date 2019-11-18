Сегодня стало известно, что южнокорейский производитель Hyundai запатентовал в России кроссовер Palisade с салоном на 7 посадочных мест. Если верить источнику, то старт продаж должен состояться уже до конца текущего года.

Стоит отметить, что кроссовер станет самым крупным в линейке представленных автомобилей бренда. Его официальная презентация состоялась ещё в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В салоне пользователя порадует респектабельная акустическая система, зарядные устройства для гаджетов, 16 подстаканников, а также масса прочих опций, повышающих общий уровень комфорта. Второй и третий ряд пассажирских сидений имеют привод складывания.

Под капотом установлен мотор на бензине с объёмом в 3.8 литра, который имеет отдачу в 295 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. В базовой модификации новинка оснащена системой переднего привода. Более дорогие версии уже оснащаются полным приводом. Цены авто на рынке РФ пока неизвестны.