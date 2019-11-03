Фото дня: ГАЗ-3110 «Волга» с закосом под Chrysler

В одном из сообществ «VK», посвященных тюнингу автомобилей, появилась фотография необычно выглядящей «Волги» ГАЗ-3110. Автомобиль 2003 года, оснащенный 2,3-литровым двигателем на 130 лошадиных сил и «механикой», не примечателен ничем, кроме передней части кузова, которая выглядит, скажем так, очень нестандартно.

Владелец данной машины переделал «передок» своей «Волги», переставив на неё головную оптику, бампер и радиаторную решетку от автомобиля Chrysler 300C.

Пользователям Сети такой тюнинг пришелся по вкусу, но часть из них осталась недовольна, что под капотом российского автомобиля, переделанного под американца, остался отечественный стоковый двигатель. Проект окрестили «Волкрайслером» и «ГАЗ 300С»