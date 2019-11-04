Ford продемонстрирует внедорожник Bronco весной

Представители американской компании сообщили о своих планах по поводу возрождения линии внедорожников Bronco. Об этом не так давно написали средства массовой информации США.

Если верить источнику, серийная версия автомобиля шестого поколения будет построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. В продажу машина поступит с кузовом на 2 и на 4 двери. Кроме того, должна появиться модификация, подразумевающая складную крышу и съёмные двери для эксплуатации в жарких условиях.

Предполагается, что в новом поколении знаменитый внедорожник будет оснащаться бензиновым турбированным двигателем на 2 литра с мощностью в 270 лошадиных сил. Он будет сочетаться с трансмиссией на 7 ступеней механического типа. Прямым конкурентом для модели от Ford станет Jeep Wrangler. Официальная премьера состоится уже весной будущего года. Напомним, что это далеко не первая линия, которую было решено возродить. Ранее стало известно о выходе новых моделей Mondeo, Galaxy и S-MAX.