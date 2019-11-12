Дешевый кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером

Самый доступный в линейке южнокорейского автоконцерна кроссовер – Hyundai Venue – с выходом в продажу мгновенно получил статус бестселлера. Но у популярности этой модели есть и обратная сторона – ажиотажный спрос на «паркетник» увеличивает срок ожидания новых машин для покупателей, которые заказывают их сейчас. На данный момент он составляет порядка 4 месяцев.

Напомним, что реализация модели Hyundai Venue стартовала в мае этого года. Суммарно за лето 2019 года объем продаж кроссовера составил 34 тысячи 739 единиц, а за два месяца осени – 27 тысяч штук.

Длина «паркетника» составляет 3995 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1680 мм, а размер колесной базы равен 2500 мм. Под капот Venue устанавливают 1,2-литровый атмосферный агрегат на 83 лошадиные силы, 1-литровый турбомотор на 120 «сил» и 1,4-литровый «дизель» на 90 «скакунов».Трансмиссии: 5- и 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Цены на Hyundai Venue в Индии стартуют с отметки в 650 тысяч рупий или 581 тысячу рублей по текущему курсу. За «топовую» комплектацию просят от 1 миллиона 110 тысяч 500 рупий или 995 тысяч рублей.