Бюджетный «клон» Hyundai Santa Fe вышел в продажу

Компания Landwind, получившая известность в мире тем, что выпускает копии популярных моделей ведущих мировых производителей, представила новинку – автомобиль под названием Fengrong. Данный кроссовер является клоном корейского вседорожника Santa Fe новой генерации.

Китайская копия «Санта Фе» получила похожую 2-уровневую оптику, что и на оригинале, а также близкую по дизайну каскадную решетку радиатора. При этом корма машины оказалась другой, выполненной в оригинальном стиле.

Интерьер кроссовера выглядит интересно и современно, практически не имея ничего общего с салоном Santa Fe. Новый Fengrong оснастили цифровой «приборкой» и большим дисплеем мультимедийной системы, визуально объединенными между собой. Здесь же и усеченный руль, а также стильный электронный селектор трансмиссии.

Приводит в движение кроссовер 1,5-литровый турбированный двигатель на 163 лошадиные силы, работающий в связке с 6-ступенчатой МКПП или 7-диапазонным «роботом» Getrag. Привод – только передний.

Стоимость китайского клона Hyundai Santa Fe от Landwind начинается от 79 тысяч 900 юаней или 724 тысяч рублей, что в три раза дешевле, чем просят за последний Santa Fe 2019 модельного года.