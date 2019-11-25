Бюджетный Hyundai ix35 вновь стал бестселлером

Бюджетный кроссовер Hyundai ix35 сохранил звание бестселлера марки. Согласно статистике, с начала 2019 года по конец октября объем реализации этой модели составил 108 тысяч 458 единиц, что является лучшим показателем для Hyundai в сегменте SUV в Китае. Благодаря высокому спросу ix35 успешно конкурирует с лидерами SUV-рынка «Поднебесной», такими как: Toyota RAV4, Kia Sportage и Mitsubishi Outlander.

Напомним, что бюджетный «паркетник» Hyundai ix35 вышел в продажу в КНР в конце 2017 года. Кроссовер построен на платформе одноименного вседорожника, продававшегося в России в период с 2010 по 2015 год. Автомобиль продается в Китае параллельно с одноклассником Hyundai Tucson.

В моторную гамму ix35 входят 2-литровый «атмосферник» на 163 лошадиные силы, а также 1,4-литровый турбомотор на 140 «скакунов». Связку первому составляет 6-ступенчатые МКПП и АКПП, а второму – 7-диапазонный «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость Hyundai ix35 в Китае стартует от 119 тысяч 900 юаней или 1 миллион 85 тысяч рублей по текущему курсу.