Subaru похвасталась прототипом нового универсала

Компания Subaru в рамках домашнего автосалона представила общественности автомобиль Levorg. Новое поколение получило массу интересных решений. Но пока машина представлена только в качестве концепта, хотя серийная модификация, если верить разработчикам, будет практически идентична.

Новое поколение универсала во многом перекликается с особенностями Viziv Tourer. Напомним, что он был продемонстрирован в рамках Женевского автосалона в 2018 году. Так, авто получило оригинальную радиаторную решётку, а также большие крылья. На капоте располагаются новые воздухозаборники. Полностью обновлена светотехника.

В основе машины легла платформа под названием SGP. Под капотом концепта работает мотор на 1.8 литра с мощностью в 270 лошадиных сил. Универсал был показан с системой полного привода. Напомним, что актуальная модификация продаётся с мотором на 1.6 литра с мощностью в 170 лошадиных сил. Альтернативным вариантом является двухлитровый двигатель с отдачей в 300 лошадиных сил. Оба мотора сочетаются с вариаторной установкой и полным приводом.