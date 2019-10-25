Новый кроссовер Honda X-NV добрался до дилеров

Компания Honda готовится к выводу на китайский авторынок своего нового компактного кроссовера под названием X-NV. Старт продаж новинки запланирован на ноябрь этого года, однако первые автомобили уже начали поступать в распоряжение дилеров.

Кроссовер представляет собой электрическую версию модели XR-V, продающейся в «Поднебесной» совместно с моделью Vezel, с которой она является близкой родственницей.

Автомобиль отличается от обычной версии XR-V светодиодной головной оптикой с другой «начинкой», обновленными бамперами и модернизированной радиаторной решеткой. В интерьере традиционный селектор КПП сменили на кнопки.

Длина электрического Honda Siming X-NV составляет 4280 мм, ширина равна 1772 мм, а высота – 1625 мм. Размер колесной базы равен 2610 мм.

Приводит в движение кроссовер электромотор на 163 лошадиные силы с крутящим моментом в 280 Нм, в паре с которым трудится литий-ионная батарея емкостью 53,6 кВт/ч. Заявленный запас хода равен 401 км, а максимальная скорость составляет 140 километров в час. Привод – только передний.