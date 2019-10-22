Новую Skoda Octavia показали до официальной премьеры

На официальном сайте компании Skoda в Германии произошла утечка фотографий нового поколения лифтбэка Octavia, который на несколько часов оказался доступен в онлайн-конфигураторе, после чего вся информация и изображения новинки были удалены, но их успели сохранить пользователи Сети.

Судя по уже официальным изображениям лифтбэка, внешний облик автомобиля будет сильно напоминать хэтчбек Scala, продающийся на европейском авторынке. Кроме того, четвертая генерация «Октавии» обзавелась другой головной оптикой, увеличенной радиаторной решеткой и переработанным передним бампером, выполненном в стиле 5-дверки.

Официальных фотографий задней части новинки до сих пор нет, но судя по ранее опубликованным скетчам, лифтбэк получит элегантные фонари и массивную надпись «Skoda» на дверце багажника.

Официальная презентация нового поколения Skoda Octavia в кузове лифтбэк и универсал запланирована на 11 ноября. Автомобиль покажут в штаб-квартире марки, находящейся в городе Млада-Болеслав.