Новое поколение Mercedes-Benz S-Class сбрасывает камуфляж

На канале Youtube «walkoART» опубликовано шпионское видео, на котором показано новое поколение Mercedes-Benz S-Class. Представительский седан обещают представить уже в скором времени, что доказывает участившееся число публикаций с тестов данной модели.

На сей раз кузов S-Class получил меньший камуфляж, чем раньше: впервые открытыми оказались крыша и её стойки, а также головная оптика и задние фонари. Передние фары, кстати, получили светодиодную полосу ДХО, полностью обрамляющую центральную часть, а задние фонари придвинули ближе к задним дверям.

Из других улучшений, которыми обзаведется новый S-Class: автономная система управления третьего уровня (фактически полноценный автопилот).

Презентация новой генерации Mercedes-Benz S-Class состоится в 2020 году. Спустя некоторое время после дебюта покажут его роскошную версию от подразделения Maybach и тюнинг-вариант от AMG.