Новая Hyundai Sonata получила ОТТС для продаж в России

Компания Hyundai получила сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новый седан D-класса – Sonata. Производство автомобиля будет вестись на мощностях завода «Эллада Интертрейд» в Калининграде, а продажи стартуют до конца этого года.

Согласно информации, опубликованной в документе, новая «Соната» получит два атмосферных мотора предыдущей генерации с распределенным впрыском. В качестве базового выступит 2-литровый агрегат G4NA на 150 лошадиных сил и 192 Нм момента, а «топовым» станет 2,5-литровый двигатель G4KM на 179 «лошадок» и 232 Нм, пришедший на смену 2,4-литровому мотору.

В связке с линейкой агрегатов будет работать прежняя 6-диапазонная автоматическая коробка передач, в то время как на родине марки, в Южной Корее, новая Sonata комплектуется 8-скоростным «автоматом».

Цены на четырехдверку пока не объявлены. За модель предыдущего поколения сейчас просят от 1 миллиона 380 тысяч рублей до 1 миллиона 935 тысяч рублей в зависимости от комплектации.