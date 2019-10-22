Новая Hyundai Creta: вариатор и цифровая «приборка»

Компания Hyundai объявила о старте приема заказов на второе поколение своего популярного компактного кроссовера – ix25, известного на российском, а также на других рынках под названием Creta. В рамках смены генераций автомобиль получил полностью цифровую приборную панель, вариатор и панорамную крышу.

Длина новинки составляет 4300 мм (+10 мм), ширина – 1790 мм, а высота – 1635 мм (+8 мм). Размер колесной базы равен 2610 мм (+20 мм).

Визуально дизайн новой «Креты» сильно напоминает внешность флагманского вседорожника Palisade 2018 года. В салоне кроссовера появилась полностью цифровая приборная панель, состоящая из двух секций, а также вертикальный дисплей мультимедийной системы.

В арсенал второго поколения Creta вошла: панорамная крыша, электронный «ручник» с системой auto-hold, система кругового видеообзора и множество современных систем безопасности.

В Китае продавать новый Hyundai ix25/Creta будут с безальтернативным 1,5-литровым «атмосферником» на 115 «лошадок» (144 Нм), сочетающимся с бесступенчатой трансмиссией (вариатор). Привод может быть как передним, так и полным.