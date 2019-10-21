Nissan представил спецверсию минивэна Serena

Компания Nissan представила специальную версию минивэна Serena, которая поступит в продажу в Японии 15 ноября. Новая модификация этой модели под названием Autech будет отличаться от обычного минивэна модернизированным дизайном, в котором появятся другие бамперы, габаритная радиаторная решётка, ДХО, 16-дюймовые колеса и специальным синим цветом кузова.

Интерьер автомобиля выполнят в сине-черных оттенках, а материалы окажутся более качественными, чем у стандартной «Серены».

Кроме того, спецверсия Nissan Serena Autech получит также «горячую» модификацию Sports Spec, которая помимо улучшенного дизайна будет иметь в оснащении форсированный двигатель и модернизированную ходовую часть, правда пока техническая сторона такой версии не раскрывается.

Официальная презентация Nissan Serena Autech состоится 26 октября в рамках автомобильной выставке в Токио (Япония), при этом стоимость новинки уже объявлена – она составит 3 миллиона 236 тысяч йен в базовом исполнении, что эквивалентно сумме в 1 миллион 900 тысяч рублей по текущему курсу.

Напомним, что базовый Nissan Serena комплектуется 2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 150 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет пара электромоторов и бесступенчатый вариатор. За автомобиль просят от 2 миллионов 500 тысяч йен или 1 миллион 470 тысяч рублей.