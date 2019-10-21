Китайский «убийца Tesla» Aion LX добрался до дилеров

На китайском авторынке стартовали продажи нового электрического кроссовера под названием Aion LX. Новинка позиционируется как прямой конкурент электрокаров Tesla. Автомобиль является полностью новой разработкой и включает в себя самые передовые технологии.

Длина электрического SUV составляет 4786 мм, а размер колесной базы равен – 2920 мм. Кузов кроссовера имеет купеобразный силуэт, а дверные ручки выполнены по типу современных моделей (выдвижные).

В интерьере «паркетника» выделяется большой дисплей, объединяющий в себе функции приборной панели и мультимедийной системы, а также центральный тоннель , практически лишенный физических кнопок.

Приобрести новый Aion LX можно в трех вариантах исполнения. В базовом (LX60) новинка будет переднеприводной со 184-сильным электромотором. Запас хода такой версии равен 500 км. Более продвинутая модификация LX70 имеет уже 204-сильную установку, а «топовая», полноприводная комплектация LX80 оборудуется электромотором на 408 «лошадок» и обладает запасом хода в 650 километров.

Стоимость базовой версии Aion LX в КНР начинается с отметки в 250 тысяч юаней или 2 миллиона 250 тысяч рублей по текущему курсу.