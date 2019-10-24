ГИБДД снова возьмёт ответственность за контроль техосмотра

Министерство экономики предложило представителям Министерства внутренних дел вернуть себе контроль над процедурой техосмотра ТС. Если так пойдёт и дальше, то ведомство получит обратно практически весь контроль над ТО, который имело 8 лет назад.

Соответствующая инициатива уже была отправлена на рассмотрение в правительство. Хотя, представители МВД не рады такому развитию событий. Дело в том, что при расширении обязанностей, будут необходимы новые специалисты. А таких ресурсов у ГИБДД нет.

Источник отмечает, что пока по этому поводу никаких решений принято не было. Однако, речь идёт о том, чтобы по сути вернуть представителям ГИБДД контроль за операторами и их аккредитацией, а также за самим проведением технического осмотра. Аналогичные обязанности у ведомства были до 2011 года. Но тогда штат сотрудников по всей стране составлял не менее 5 тысяч человек, тогда как сейчас в этой сфере задействовано вдвое меньше. И каким образом удастся решить эту проблему – пока неясно.