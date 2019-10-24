Для АЗС в России появится новый штраф

В скором времени на территории Российской Федерации вернётся в силу закон, подразумевающий наложение штрафа за недолив на автозаправочной станции.

Об этом не так давно сообщили представители Министерства промышленной торговли. В настоящий момент ведутся работы по урегулированию формальностей и внесению поправок в Кодекс об административных нарушениях. Вероятнее всего норма вступит в силу с 2021 года.

В настоящий момент все подробности нововведения неизвестны общественности. Но, специалисты отметили, что если поправок не будет, то АЗС, пойманные на недоливе, вынуждены будут оплатить штраф в размере 1 процента от суммы выручки прошлого года. При этом, сумма не может быть меньше 500 тысяч рублей. Если АЗС будет повторно поймана на недобросовестной работе, то сумма штрафа увеличится в 3 раза и составит не менее 2 миллионов рублей.

Напомним, что в ходе рейдов представители профильного ведомства определили, что в прошлом году 76 процентов автозаправочных станций регулярно недоливают топливо. Исследования проходили в 13 регионах. Но, эксперты убеждены, что аналогичная ситуация происходит по всей стране и с этим нужно бороться.