BMW i3 подарят новую «жизнь»

Автомобиль модели BMW i3 многие эксперты называли необоснованно дорогим и далеко не самым успешным проектом немецкой компании. Однако, руководство фирмы, похоже, придерживается иного мнения. Более того, компания решила продлить машине «жизнь».

Ранее баварцы неоднократно говорили о том, что BMW i3 не получит прямого наследника. Однако, как оказалось, это не означает, что от модели решили отказаться совсем. В своём решении немцы утвердились после того, как проведённый апгрейд позволил значительно поднять продажи автомобиля на рынке Старого света.

Новый исполнительный директор марки сообщил, что автомобиль нужно серьёзно модернизировать. Так можно будет добиться увеличения спроса. Чтобы соответствовать тенденциям европейского рынка, новую машину, вероятнее всего, оснастят более ёмким аккумулятором и мощным мотором. Кроме того, должны произойти и серьёзные изменения во внешности. Одновременно с этим, ценовая политика должна быть демократичной и приближённой к продукции конкурентов.