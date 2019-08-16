В России продано более 400 тысяч кроссоверов Renault Duster

Компания Renault сообщила о том, что преодолела показатель в 400 тысяч проданных единиц кроссовера Duster в России. Автомобиль вышел на российский авторынок в 2012 году.

Уже с 2013 года «Дастеру» удалось стать самым популярным полноприводным автомобилем в России, а до сих пор эта модель удерживает звание единственного в своем сегменте и самого доступного в России автомобиля с дизельным мотором.

В марте текущего года компания вывела на рынок лимитированную версию Duster Adventure. За такую модификацию «Дастера» просят от 1 миллиона 54 тысячи 990 рублей.

Что касается цены стандартной версии обновленного Renault Duster, вышедшего на рынок РФ весной этого года, то она составляет от 719 тысяч рублей. Кроссовер комплектуется 1,6-литровым мотором на 114 лошадиных сил и работает в связке с МКПП и передним приводом.