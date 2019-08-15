В России подорожал кроссовер Cadillac XT5

На российском авторынке выросли цены на полноприводный кроссовер Cadillac XT5. Стоимость автомобиля увеличилась на сумму от 70 до 120 тысяч рублей, что соответствует 1,6 – 3,4% подорожания по сравнению с предыдущим прайсом.

Как пишут эксперты «Цена Авто», отныне стоимость самой доступной комплектации американского вседорожника (Luxury) начинается с отметки в 3 миллиона 690 тысяч рублей. За «среднюю» версию под названием Premium придется заплатить минимум 3 миллиона 990 тысяч рублей, а за «топовую» – 4 миллиона 440 тысяч рублей. Прежняя стоимость осталась лишь за одной комплектацией XT5 – спецверсией Black Ice, которая продается за те же 3 миллиона 920 тысяч рублей, что и раньше.

Напомним, что во всех модификациях американский кроссовер Cadillac XT5 оснащается 3,6-литровым бензиновым мотором, выдающим 314 лошадиных сил мощности. Связку двигателю осуществляет автоматическая трансмиссия.