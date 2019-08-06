В Норвегии не хотят покупать американскую Tesla

Начинающая норвежская компания под названием Fresco Motors сообщила о старте приёма предварительных заказов на свой первый в истории электромобиль, который получит маркетинговое название Reverie. Стоит отметить, что новинка внешне очень похожа на Model S от американской компании. При этом, запас хода будет составлять 300 километров в час.

В настоящий момент сегмент электромобилей развивается с невероятной скоростью. При этом практика показывает, что европейские изобретения воспринимаются в мире намного лучше, так как вызывают больше доверия, чем китайские. Поэтому к разработке Fresco Motors приковано огромное внимание.

Стоит отметить, что прототип пока что существует исключительно в компьютерной модели, а первый серийный образец будет представлен не раньше, чем через два года. При этом фирма решила, что уже пришло время для старта предварительных продаж. Для норвежского рынка как нельзя актуальна разработка собственных электромобилей, так как законодательство всячески поддерживает зелёный транспорт, пытаясь вывести из обихода машины с ДВС. Абсолютным лидером продаж в стране сейчас является Tesla Model 3, но фирма решила, что намного выгоднее для страны было бы разрабатывать собственные электромобили, нежели обогащать американских коллег.

Пока что технические характеристики новинки не разглашаются. Стоимость же модели вряд ли будет низкой, так как сама компания Fresco Motors относится к премиальному сегменту.