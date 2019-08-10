Уникальный минивэн «Москвич-3733», так и не вышедший в продажу

В модельной линейке легендарного завода АЗЛК имелось немало автомобилей, проекты которых были весьма интересными, но в итоге им было не суждено добраться до конвейера. Одной из таких моделей является концепт экспериментального 8-местного минивэна «Москвич-3733», созданного на платформе «Москвича-2141». Всего было выпущено три экземпляра этого прототипа, один из которых сейчас хранится в музее ретро-автомобилей.

Инженеры АЗЛК занимались разработкой концепта «Москвич-3733» совместно с Братиславским автомобильным заводом. Чехословацкая сторона отвечала за создание кузова машины, а советская – за шасси и двигатель. Автомобиль должен был получить в оснащение бензиновый 4-цилиндровый агрегат, выдающий 95 лошадиных сил, или 85-сильный дизельный мотор.

Предполагалось, что серийная сборка минивэна будет осуществляться сразу на двух заводах АЗЛК – в Москве и Братиславе, но в итоге проект был свернут и планы по выпуску этой интересной модели так и остались нереализованными.