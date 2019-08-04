Составлен ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей

Сегмент кроссоверов остается одним из самых популярных на российском авторынке. При этом особым спросом в стране пользуются кроссоверы и внедорожники по цене около 1 миллиона рублей, о которых и пойдет речь.

Первая строчка в этом ТОП-е досталась новой модели Renault Arkana, которая на старте продаж продавалась в базовой комплектации по цене от 999 тысяч рублей, но буквально на днях подорожала, перевалив за отметку в 1 миллион. Эта модель интересна тем, что комплектуется турбированным 1,33-литровым мотором совместной разработки с Daimler, выдающим 149 лошадиных сил мощности.

Строчкой ниже расположился бестселлер Hyundai Creta, уверенно удерживающий лидерство в сегменте SUV со своего старта продаж в РФ. Автомобиль отличается хорошим оснащением и широким набором дополнительных опций, делающий его одним из лучших предложений на рынке в этом сегменте.

Тройку лидеров замкнул Geely Emgrand X7, стоимость которого также составляет порядка 1 миллиона рублей. Несмотря на скептическое отношение россиян к продукции китайского автопрома, данная модель практически ни в чем не уступает своим французским и корейским конкурентам, а в некоторых отношениях даже превосходит их.

Четвертая и пятая позиции этого рейтинга достались двум «Ниссанам» – Nissan Terrano (от 1 миллиона 48 тысяч рублей) и Nissan Qashqai (от 1 миллиона 110 тысяч рублей).