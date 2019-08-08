Особенности спортивной версии Fiat Cronos

Не так давно компания представила спортивную версию своего четырёхдверного седана. Новинка получила приставку HGT в названии.

Напомним, что впервые авто этой модели вышло на рынок в конце зимы прошлого года. За первое полугодие текущего года автомобиль разошёлся в количестве около 11 000 экземпляров. Для того, чтобы возобновить интерес потенциальной аудитории, фирма решила выпустить версию «под спорт».

Несмотря на многообещающее название, фирма приняла решение не менять технические характеристики обновлённого автомобиля. Если у хэтчбека модели была хоть немного перенастроена подвеска, то седану и такой опции не досталось.

Внешним отличием автомобиля стали чёрные корпуса зеркал, семнадцатидюймовые диски, спойлер на крышке багажника, а также полный отказ от хромированных деталей. Салон же идентичен стандартному Cronos Precision. В базовую модификацию входит семидюймовый тачскрин, климат-контроль, а также две подушки безопасности. Под капотом будет работать мотор на 1.8 литра с мощностью на бензине в 135 лошадиных сил, на этаноле — на 4 лошадиных силы больше.