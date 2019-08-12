Опубликованы шпионские фото новой Skoda Octavia 2020

Чешское автомобильное издание «Auto» опубликовало фотографии интерьера новой генерации модели Skoda Octavia. Автомобиль уже сходит с конвейера головного предприятия марки в Млада-Болеславе (Чехия) в предсерийном исполнении. Презентация новой «Октавии» состоится до конца 2019 года.

Судя по выложенным в Сеть снимкам, интерьер нового поколения Skoda Octavia получит 2-спицевое рулевое колесо, как у концепта Vision X. Приборную панель выполнят в стиле обновленной Skoda Superb, а цифровую «приборку» предложат в качестве опции.

Что касается центральной консоли автомобиля, то она имеет сходства с хэтчбеком Skoda Scala, где прямоугольный дисплей располагается над дефлекторами обдува. Управлять блоком климат-контроля, судя по всему, придется исключительно через мультимедийную систему.

Внешний облик новой Octavia также подвергнется переменам. Экстерьер автомобиля выполнят в стиле хэтчбека Scala и кроссовера Kamiq. Основные изменения затронут решетку радиатора, передние фары, задние фонари и бамперы.

В моторную линейку новинки должны войти как бензиновые, так и дизельные агрегаты, а также гибридная силовая установка, работающая в связке с 48-вольтовым стартер-генератором.

Презентация новой Skoda Octavia 2020 состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте (Frankfurt Motor Show-2019).