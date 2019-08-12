Опубликован тизер новой модели Audi из семейства RS

Компания Audi опубликовала на своих страницах в социальных сетях тизер одной из шести новых RS-моделей марки. Судя по всему, на темном изображении представлен универсал RS6 Avant.

Определить, что перед нами именно эта модель можно по графике задних фонарей, которые у новинки будут такими же, как у S6 Avant, а также по рейлингам и антенне на крыше.

Ожидается, что новый Audi RS6 Avant будет конкурировать на европейском рынке с Mercedes-AMG E63 Estate. Приводить в движение универсал будет 4-литровый агрегат V8, выдающий почти 600 лошадиных сил мощности.

Презентация новинки состоится для членов клуба Audi Sport в Берлине накануне открытия автосалона во Франкфурте в начале сентября (Frankfurt Motor Show-2019), после чего автомобиль покажут публике и журналистам на самой выставке.