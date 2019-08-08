Обновленный рамный внедорожник Haval H9 вышел в продажу

Компания Haval, принадлежащая концерну Great Wall, вывела на китайский рынок обновленную версию рамного внедорожника H9. Автомобиль стал доступен для заказа в «Поднебесной» еще месяц назад, а 10 августа первые покупатели получат «живые» автомобили.

В рамках рестайлинга Haval H9 получил ряд косметических перемен, а также обзавелся расширенным опциональным пакетом.

Обновленный внедорожник оснастили 3-секционной радиаторной решеткой, другими бамперами и фарами головного света, а также модернизированным блоком «противотуманок». Задние фонари нового H9 получили другую начинку.

В интерьере автомобиля появилась цифровая приборная панель с высоким разрешением и продвинутая «мультимедийка», получившая поддержку интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Новый Haval H9 сохранил свою прежнюю моторную гамму, состоящую сейчас только из одного двигателя – 2-литрового бензинового агрегата на 251 лошадиную силу при 385 Нм момента. Связку мотору составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы ZF. Привод – только полный.

Стоимость новинки на рынке КНР начинается от 231 тысячи 800 юаней или 2 миллионов 142 тысяч рублей по актуальному курсу.

Продажи в России обновленного Haval H9 должны начаться в 2020 году.