Новый Volkswagen Jetta доберется до России в 2020 году

Компания Volkswagen готовится к началу продаж на российском авторынке нового поколения своего седана C-класса Jetta. Накануне пресс-служба немецкой марки опубликовала на своей странице в социальной сети «Вконтакте» первое фото новинки, которое можно считать своеобразным анонсом скорого начала реализации этой модели в РФ, а также в комментариях к посту подтвердила, что автомобиль может добраться до дилеров в нашей стране в 2020 году.

Никакой официальной информации о новой «Джетта» для России пока нет. Мировая премьера новинки состоялась в начале 2018 года на автосалоне в Детройте (NAIAS-2018).

Седан построен на архитектуре MQB. Длина колесной базы четырехдверки увеличилась на 35 мм – до 2686 мм, ширина выросла на 21 мм – до 1799 мм, а аэродинамика улучшилась на 10% по сравнению с предшественником.

О том, с какими моторами будут продавать новую Jetta в России, а также какой окажется её цена, пока неизвестно. Дореформенный седан был доступен в нашей стране с 1,6-литровым мотором MPI на 110 лошадиных сил и 1,4-литровым TSI на 125 и 150 лошадиных сил. Стоимость начиналась с отметки в 1 миллион 50 тысяч рублей.