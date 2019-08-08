Новый кроссовер Kia Seltos уже пользуется ажиотажным спросом

Новый корейский кроссовер Kia Seltos, готовящийся к запуску в продажу на первом для себя рынке – рынке Индии – уже стал бестселлером. Несмотря на то, что официальный старт его реализации будет дан только 22 августа, индийские дилеры уже успели собрать более 23 тысяч предварительных заказов на данную модель.

По информации портала IndianAutosBlog, сейчас ежедневно «Селтос» заказывают более тысячи человек, а в первый день с начала приема предварительных заявок на автомобиль было собрано рекордное число – 6 тысяч заказов.

На индийском авторынке Kia Seltos будет предлагаться с двумя вариантами двигателей – 1,5-литровым бензиновым атмосферным агрегатом на 115 лошадиных сил и 1,5-литровым турбодизелем с аналогичным показателем отдачи. Связку обоим составляют 6-ступенчатые МКПП и АКПП.

Напомним, что Kia Seltos будет продаваться и в России. До нашей страны новый корейский кроссовер, планирующий стать главным конкурентом лидера сегмента SUV Hyundai Creta, доберется в 2020-м году.