Новая Hyundai Sonata в России получит только один мотор

В открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новую генерацию седана D-класса Hyundai Sonata. В документе указано, что 4-дверка восьмого поколения ограничится лишь одним двигателем.

Для «Сонаты» будет доступен 2,5-литровый 4-цилиндровый агрегат на 179 лошадиных сил при 232 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Мотор адаптирован для работы на бензине АИ-92 и выше.

Отметим, что на корейском рынке Hyundai Sonata имеет гораздо более широкую моторную линейку, чем у нас. Автомобиль продают с 2-литровым 160-сильным атмосферным агрегатом (на бензине), а также с аналогичным двигателем, но работающим на природном газе, правда его отдача чуть ниже – 146 «лошадок». На местном рынке седан также имеет в своем арсенале турбированную модификацию на 182 лошадиные силы.

В продажу в России новая «Соната» должна поступить уже в этом месяце. Сейчас эту модель продают в нашей стране можно по цене от 1 миллиона 344 тысяч рублей. Седан комплектуется бензиновыми 1,6-литровым- и 2,4-литровым агрегатами на 150 и 188 лошадиных сил соответственно.