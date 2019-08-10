Названы самые дешевые автомобили в России

Модель «АвтоВАЗа» Lada Granta остается не только самой популярной в России моделью, но и самой дешевой. Согласно информации, опубликованной «АвтоСТАТом», за семь месяцев 2019 года объем продаж «Гранты» составил 74 тысячи 634 автомобиля, а показатель его средневзвешенной цены оказался равен 524 тысячам рублей.

На второй строчке по стоимости расположился соплатформенный «Гранте» седан Datsun on-DO. Средняя стоимость этой модели с учетом продаж составляет 562 тысячи рублей, а объем реализации – 10 тысяч 924 единицы.

ТОП-3 замкнула Lada 4×4 со средневзвешенной ценой в 564 тысячи рублей (17 тысяч 598 проданных автомобилей), а четвертым и пятым стали Datsun mi-DO (618 тысяч рублей; 1736 продаж) и Renault Sandero (691 тысяча рублей; 17 тысяч 59 продаж) соответственно.

В ТОП-10 этого рейтинга также вошли: Renault Logan – 699 тысяч рублей, Lada Largus – 704 тысячи рублей, Lifan Solano – 708 тысяч рублей, Lifan X50 (734 тысячи рублей), Chevrolet Niva (751 тысяча рублей).