Названы цены для РФ на кроссовер Changan CS35 Plus

Компания Changan опубликовала на своем официальном сайте рекомендованные розничные цены на новый кроссовер CS35 Plus, реализация которого стартует в России в этом месяце.

Стоимость базовой комплектации китайского «паркетника» составит от 969 тысяч 900 рублей. В нее уже включены все действующие маркетинговые предложения. Так, скидка по программе trade-in составит 80 тысяч рублей, а по программе Changan Finance – еще 30 тысяч рублей. Таким образом, обычная розничная цена без спецпредложений на кроссовер CS35 Plus составит 1 миллион 79 тысяч 900 рублей.

В стартовой комплектации этот «паркетник» будет оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем, выдающим 128 лошадиных сил. Связку ему составит МКПП. За «топовую» версию придется заплатить не менее 1 миллиона 219 тысяч 900 рублей.

Напомним, что сейчас в модельную линейку марки Changan в России входят два кроссовера: CS75 и CS35.