На дорожных знаках продолжают экономить

Два года назад власти страны разрешили устанавливать вдоль дорог уменьшенные знаки.

Отметим, что в актуальном ГОСТе указано, что минимальный размер дорожного знака должен составлять 60 на 60 сантиметров. Новый стандарт (необязательный к исполнению) даёт возможность пользоваться знаками даже размером 40 на 40 см. Их позволительно устанавливать на улицу с большим трафиком и невысокой скоростью движения. Такие знаки будут по-прежнему информативными для водителей, при этом не испортят внешний вид города.

Главным плюсом использования менее габаритных дорожных знаков заключается в серьёзной экономии. Ранее себестоимость больших табличек составляла около 2000 рублей, тогда как уменьшенные аналоги обходятся 1 500 и даже 1000 рублей.

Напомним, что изначально эксперимент с внедрением небольших дорожных знаков проводился в столице страны и показал весьма положительные результаты. На основании этого специалисты приняли решение о возможности устанавливать миниатюрные дорожные знаки по всей стране.