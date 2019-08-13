На дорогах России изменится скоростной режим

На некоторых участках дорог были введены новые скоростные ограничения. Дело в том, что в настоящий момент там проводятся ремонтные работы.

В настоящий момент только на двух трассах, а именно на участках М11 и М4, водители имеют возможность разогнаться до скорости 130 километров в час. В большинстве же случаев платные трассы дают возможность двигаться только со скоростью в 110 километров в час. Однако, из-за ремонтных работ скоростные лимиты уже были снижены от 80 и вплоть до 50 километров в час. Подобные изменения затронули несколько отрезков на трассе М4 «Дон». Данную информацию обнародовали официальные представители Автодора, которые следят за улучшением дорожной инфраструктуры.

При этом, уже известно, что на участке автодороги М3 в Калужской области теперь можно будет двигаться со скоростью 110 километров в час. Специалисты отмечают, что до конца текущего года на многих участках даже бесплатных дорог будет увеличен скоростной режим.