Молодежный седан Hyundai Lafesta превратится в электрокар

Компания Hyundai зарегистрировала в минпромторге Китая новую версию своего молодежного седана Lafesta. Продажи этой модели, по габаритам сопоставимой с Elantra, стартовали в «Поднебесной» в октябре 2018 года. Четыредверка комплектовалась бензиновыми турбированными агрегатами на 1,4 и 1,6-литра. Первый выдавал 140 лошадиных сил, а второй 190 и 204 лошадиные силы. Связку двигателям составляла 7-диапазонная роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Теперь же, судя по всему, Hyundai готовит к выходу полностью электрическую версию Lafesta, фотографии которой накануне появились в базе китайского министерства промышленности и торговли. Продажи новинки должны стартовать в «Поднебесной» уже в четвертом квартале этого года.

Приводить в движение седан будет электромотор с номинальной мощностью в 55 кВт (75 л.с.), а максимальной в 135 кВт (184 лошадиные силы при 310 Нм момента). Максимальная скорость в 165 километров в час у электрокара выглядит весьма блекло по сравнению с показателями Lafesta с ДВС (203-220 километров в час). Запас хода по документам составляет 490 км, но неизвестно, каким образом этот показатель был подсчитан. Более правдоподобно звучат цифры в 294 километра.