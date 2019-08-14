Lincoln Aviator будет мощнее, чем ожидалось ранее

Представители концерна Ford рассказали о том, каким именно станет гибридная модификация кроссовера Grand Touring.

Как оказалось, автомобиль будет иметь мощность в 501 лошадиную силу. Стоит отметить, что это на 45 лошадиных сил больше, чем было заявлено во время официального анонса в конце осени прошлого года. Специалисты же отметили, что это был вполне ожидаемый ход американских производителей, которые очень часто проявляют осторожность перед сертификацией и нередко занижают показатели.

Что же касается динамических характеристик динамики паркетника Lincoln, то пока эти данные не опубликованы. В тайне держится информация про особенности работы гибридной установки, а также запас хода на электротяге.